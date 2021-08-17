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Birgün yazarından Türkiye'ye yönelik çirkin itham!

Halk TV'de, Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda izleyicileri şaşkına çeviren anlar yaşandı. Birgün Gazetesi yazarı Timur Soykan, konuk olarak katıldığı programda 'Suriye'de binlerce çocuğun ölmesine, kadının ölmesine, insanın ölmesine neden olduk' ifadelerini kullanarak Suriye'nin kuzeyini terörden arındıran Türkiye'ye çirkin bir ithamda bulundu.

17 Ağustos 2021 Salı 12:00 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 12:00
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Halk TV ekranlarında Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programında yine akıllara durgunluk veren anlar yaşandı. Birgün Gazetesi yazarı Timur Soykan Türkiye'ye yönelik çirkin bir ithamda bulunarak, "Türkiye Suriye'de çocukları öldürüyor" iftirasını attı.

TÜRKİYE'YE ÇİRKİN İTHAM

Soykan, "Komşumuzu yaktık yıktık. Binlerce çocuğun ölmesine, kadının ölmesine, insanın ölmesine neden olduk. Ondan sonra çıkıp 'biz çok büyük gücüz' dedik" ifadelerini kullandı.

SUNUCU KONUYU DEĞİŞTİRDİ

Programın sunucusu Arslan, bu sözler üzerine "RTÜK kızacak. Neler neler söyledin. Ben katılmıyorum. Biz yardım istediler de gittik" diyerek konuyu değiştirmeye çalıştı.

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