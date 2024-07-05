İSTANBUL 26°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Temmuz 2024 Cuma / 29 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6927
  • EURO
    35,4069
  • ALTIN
    2500.6
  • BIST100
    10842.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Biri 7, diğeri 9 yaşında! Kütahya'da iki çocuk minibüsü ateşe verdi
Güncel

Biri 7, diğeri 9 yaşında! Kütahya'da iki çocuk minibüsü ateşe verdi

Kütahya'da 7 ve 9 yaşlarındaki iki çocuk, tutuşturdukları kağıt parçasıyla minibüsü ateşe verdi.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 17:04 - Güncelleme:
Biri 7, diğeri 9 yaşında! Kütahya'da iki çocuk minibüsü ateşe verdi
ABONE OL

Fuatpaşa Mahallesi Aydınlık Caddesi'nde park halindeki bir minibüsün yandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç yangın, kısa sürede söndürüldü.

YANGINI ÇOCUKLARIN ÇIKARDIĞI TESPİT EDİLDİ

İç kısmı tamamen yanan ve Mehmet Çeri'ye ait olduğu belirlenen 64 FS 101 plakalı minibüs kullanılamaz hale geldi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yangını kuzen olan M.E.A. (7) ile M.N.A'nın (9) çıkardığını tespit etti.

YAKTIKLARI KAĞIDI MİNÜBÜSÜN İÇİNE ATTILAR

Güvenlik kamerası kayıtlarında, çocukların kibritle yaktıkları bir kağıt parçasını camı açık olan minibüsün içine attıktan sonra alevlerin yükselmesi yer alıyor. Çocuklar, işlemler için İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.