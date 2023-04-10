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Biri CHP'den diğeri İYİ Parti'den aday! Karı-koca vekillik oyununa sert tepki: Resmen becayiş yapmış reziller

7'li koalisyondaki adaylık krizi sürerken, CHP'li Erdoğan Toprak ve eşi Ece Güner Toprak ayrıntısı tepki çekti. Erdoğan Toprak, CHP'den aday gösterilirken eşi Ece Güner Toprak ise İYİ Parti'den aday gösterildi. Bu gelişme her fırsatta 'liyakat' masalları anlatan CHP ve İYİ Parti'deki çelişkiyi gözler önüne serdi.

10 Nisan 2023 Pazartesi 08:06 - Güncelleme:
Biri CHP'den diğeri İYİ Parti'den aday! Karı-koca vekillik oyununa sert tepki: Resmen becayiş yapmış reziller
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CHP'li Erdoğan Toprak ve eşi Ece Güner Toprak'ın vekillik oyunu, 7'li koalisyondaki kirli milletvekilliği pazarlığını gözler önüne serdi. Her fırsatta 'liyakat' masalları anlatan CHP ve İYİ Parti'deki tuhaf çelişkiler yumağı ilkesiz siyaset anlayışını ortaya koydu.

7'li koalisyondaki adaylık krizi sürerken, CHP'li Erdoğan Toprak ve eşi Ece Güner Toprak ayrıntısı dikkat çekti.

Erdoğan Toprak, CHP İstanbul 3. Bölge 2. Sıradan aday gösterilirken eşi Ece Güner Toprak ise İYİ Parti İstanbul 2. Bölge 4. Sıradan aday gösterildi.

Kulis bilgilerine göre; Erdoğan Toprak kendisi de aday olduğu için kural gereği eşi Ece Güner Toprak'ı CHP listelerine yazdıramadı. Rotayı İYİ Parti'ye çeviren, Erdoğan Toprak eşini aday göstertti.

BERNA SUKAS DETAYI

Kulislere göre; İYİ Parti'nin bu "iyiliği" karşılıksız kalmadı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas CHP İstanbul 2. Bölge'den milletvekili adayı yapıldı.

Daha önce; CHP'den zehir zemberek sözlerle ayrılan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, kayırmacı siyaset anlayışına, "Türk Siyasi Tarihine geçecek vaziyette, Karı-Koca vekillik dönemini millete yaşatacaklar!" diyerek tepki gösterdi.

"REZİLLER"

Mustafa Kemal Çiçek, "İyi Parti'nin İstanbul 2. Bölge 4. Sıradan eşi Ece Güner Toprak; CHP İstanbul 3. Bölge 2. Sıradan Erdoğan Toprak aday; TBMM sizlere tahsisli! Türk Siyasi Tarihine geçecek vaziyette, Karı-Koca vekillik dönemini millete yaşatacaklar! CHP'li kadın, sırıtır diye, İP listelerinden gösterilmiş! Resmen becayiş (karşılıklı yer değiştirme) yapmışlar! Reziller...!" ifadelerini kullandı.

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