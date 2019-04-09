Biri çıkıp 'vadedilmiş topraklar' diyor! Tesadüf diye bir şey yok

ABD destekli İsrail'in bölgede attığı adımlar başta olmak üzere, dünyanın birçok bölgesinde ululslararası gerilim hakim. Bu adımların arkasındaki güç olarak ''ABD'nin neokon - evanjelist takımı ve Netanyahu kafalı İsrail lobisini'' işaret eden Star Yazarı Sevil Nuriyeva İsmayılov, aynı zamanda PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP Eş Başkanı Sezai Temelli'nin tepki çeken ''vadedilmiş topraklar'' çıkışına dikkat çekti.

İsmayılov konuya ilişkin, ''Birilerinin çıkıp "vadedilmiş topraklar" sözünü İsrail ağzı ile konuşması bile, başlı başına halkaları tamamlayan nitelikte. Yani tesadüf diye bir şey yok!'' dedi.

İşte Sevil Nuriyeva İsmayılov'un, ''İsrail görünümlü büyük savaş muradı'' başlıklı yazısı...