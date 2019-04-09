Biri çıkıp 'vadedilmiş topraklar' diyor! Tesadüf diye bir şey yok
Star Gazetesi Yazarı Sevil Nuriyeva İsmayılov, İsrail'in son dönemlerde attığı işgalci adımlar ve Türkiye'de bölücülerin dillendirdiği 'vadedilmiş topraklar' söylemini bugünkü yazısında değerlendirdi.
- star.com.tr
ABD destekli İsrail'in bölgede attığı adımlar başta olmak üzere, dünyanın birçok bölgesinde ululslararası gerilim hakim. Bu adımların arkasındaki güç olarak ''ABD'nin neokon - evanjelist takımı ve Netanyahu kafalı İsrail lobisini'' işaret eden Star Yazarı Sevil Nuriyeva İsmayılov, aynı zamanda PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP Eş Başkanı Sezai Temelli'nin tepki çeken ''vadedilmiş topraklar'' çıkışına dikkat çekti.
İsmayılov konuya ilişkin, ''Birilerinin çıkıp "vadedilmiş topraklar" sözünü İsrail ağzı ile konuşması bile, başlı başına halkaları tamamlayan nitelikte. Yani tesadüf diye bir şey yok!'' dedi.
İşte Sevil Nuriyeva İsmayılov'un, ''İsrail görünümlü büyük savaş muradı'' başlıklı yazısı...
Sanki her şey kurgu filmlerindeki gibi yürüyor. Tabi ki, doğal hiçbir şey söz konusu değil. Kurgu olduğu her halinden belli.Lakin kimin kurgusu ve neden bu kurgu?İsrail görünümlü Orta Doğu'da yeni savaşın fitili ateşe verilmekte. ABD'nin neokon - evanjelist takımı ve Netanyahu kafalı İsrail lobisi.Peki sadece bu mu?Sesi pek çıkmayan İngiltere, olayın neresinde? Rusya konuya nasıl girecek?Mısır, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz’deki çalışmaları bağımsızca verilen karar mı? Ne oluyor acaba?Pasifik ısıtılıyor. Japonya, İkinci Dünya Savaşı sonu husumetinden, yeniden dünya siyaseti sahnesine çıkmakta ve bu izni veren Rusya ve Çin ile kavga eden tarafın olduğu açıktır. Pasifik'e uçak gemileri yerleştirilmekte. Japonya yeniden yeni aktör olarak devreye sokulmakta.Karadeniz zaten dalgalı, lakin daha büyük dalgalara gebe!Ve tabii ki Akdeniz...ABD, Suriye'de Kürt devleti kurma ısrarını sürdürmekte. İsrail'in hayali, devletin esas sahibi olma yolunu tutmakta. İçimizden görünen birilerinin çıkıp "vaadedilmiş topraklar" sözünü İsrail ağzı ile konuşması bile, başlı başına halkaları tamamlayan nitelikte. Yani tesadüf diye bir şey yok!S-400 alımına bu kadar derin itiraz eden ABD'nin esas niyeti, sıraladığım gerçeklerde saklı. Türkiye’nin hava sahasının boş olmasını isteme gayreti, İsrail'e rahat hareket etmesi için alan açma ve ABD'nin kurgulamak istediği yeni senaryolara engeli ortadan kaldırma amacı taşıdığı ortada. Meselenin NATO'ya uyum sağlayıp sağlamamasıyla alakası olmadığı açıktır ve bu söylem işin bahanesidir!İsrail, Filistin toprakları üzerine tasarladığı planları, bu kadar kimseyi dikkate almadan, hukuku ve devletler hukukunu yok sayarak gerçekleştirme yolunda hareket edebiliyorsa, bu tek başına değil ve en fazla da sessiz kalan esas tarafa bakmamız gereklidir.Suriye'nin topraklarını işgal etmesi üzerine, hem de bunu kendi toprağı gibi tanımasını sağlaması ve birilerinin bunun sağladığını görmemiz yeni fitilin ateşlendirilme isteğini açıktan göstermekte. Yeni savaş ortamı pekiştirilmekte. İsrail'in de Netanyahu kafalı zemini, bu istikamette istifade edilmekte olduğu açıktır. Türkiye açık savaşa itilmekte! Aman dikkat. Savaşmadan kazanmanın yolları mevcut. Tıpkı savaşa itekleyenlerin kullandığı yollar gibi...
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