İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7878
  • EURO
    7,6496
  • ALTIN
    370.494
  • BIST100
    109577
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Biri eski albay, biri muvazzaf binbaşı 8 şüpheli için FETÖ'den gözaltı kararı verildi
Güncel

Biri eski albay, biri muvazzaf binbaşı 8 şüpheli için FETÖ'den gözaltı kararı verildi

FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik Ankara merkezli soruşturmada biri eski albay, biri muvazzaf binbaşı 8 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

09 Haziran 2020 Salı 10:11 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 10:12
ABONE OL

Türk sahillerinin güvenliği yerli yazılıma emanet

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.