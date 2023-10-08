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  • Biri polise ait 6 aracın karıştığı kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı
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Biri polise ait 6 aracın karıştığı kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı

Yalova'da 6 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si polis 4 kişi yaralandı.

AA8 Ekim 2023 Pazar 08:49 - Güncelleme:
Biri polise ait 6 aracın karıştığı kazada 2'si polis 4 kişi yaralandı
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Şehit Osman Altınkuyu Caddesi ile Mimar Sinan Caddesi kesişiminde sürücüsü henüz tespit edilemeyen yabancı plakalı otomobil, sivil polis ekiplerine ait 34 HG 5921 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Duramayan otomobil daha sonra park halindeki 4 araca, polis aracı ise kaldırıma çıkıp eczane duvarına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda, 2 polis ile yabancı plakalı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ayrıca kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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