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Birikmiş ücretler TBB'nin hesabına aktarıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, baroların adli yardım sistemi kapsamında hak ettikleri birikmiş adli yardım ücretlerinin, Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) hesabına aktarıldığını duyurdu.

AA17 Aralık 2024 Salı 16:52 - Güncelleme:
Birikmiş ücretler TBB'nin hesabına aktarıldı
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Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yargının kurucu unsurlarından, serbest savunmanın temsilcisi avukatlara yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Bakan Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Baroların adli yardım sistemi kapsamında hak ettikleri birikmiş adli yardım ücretleri, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve 14 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7531 sayılı kanun uyarınca Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılmıştır. Hak arama hürriyetinin güvencesi olan tüm avukatlarımıza hayırlı, uğurlu olsun."

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
  • adli yardım ücretleri
  • Türkiye Barolar Birliği

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