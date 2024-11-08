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  • Biriktirdiği maaşını Mehmetçik Vakfına bağışlayan 98 yaşındaki Döndü Nine hayatını kaybetti
Güncel

Biriktirdiği maaşını Mehmetçik Vakfına bağışlayan 98 yaşındaki Döndü Nine hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı, 2018'de biriktirdiği yaşlılık maaşını Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklemek için Mehmetçik Vakfına bağışlayan 98 yaşındaki Döndü Tozlu'nun hayatını kaybettiğini bildirdi.

AA8 Kasım 2024 Cuma 18:01 - Güncelleme:
Biriktirdiği maaşını Mehmetçik Vakfına bağışlayan 98 yaşındaki Döndü Nine hayatını kaybetti
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı başladığında, yediden yetmişe tüm Türkiye'nin hayır duaları ile Türk Silahlı Kuvvetlerine desteğini ortaya koyduğu anımsatıldı.

"MEHMETÇİĞİN GÖNLÜNE TAHT KURMUŞTU"

Türk milletinin gücü ve desteğini arkasına alan Mehmetçiğin, Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istenilen terör koridorunu ortadan kaldırdığı hatırlatılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Milletimizin tek yumruk, tek yürek olduğu o günlerde Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Döndü Tozlu teyzemiz de asla ama asla unutamayacağımız bir fedakarlık örneği ile Mehmetçiğin gönlüne taht kurmuştu. O tarihlerde 92 yaşında olan Döndü teyzemiz, biriktirdiği yaşlılık maaşını Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklemek için Mehmetçik Vakfına bağışlamış ve 'asker millet' olan Türk milletinin tarih boyunca Mehmetçiğin yanında olduğunu bir kez daha hafızalara kazımıştı."

98 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Tozlu'nun dün 98 yaşında vefat ettiği belirtilen açıklamada, Antalya'nın Serik ilçesindeki evine, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK Komuta Kademesi'ni temsilen 3'üncü Piyade Eğitim Tugayı ve Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz ile askeri personelin taziye ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

"MEHMETÇİK SENİ HER ZAMAN SAYGI, SEVGİ VE HÜRMETLE YAD EDECEK"

Açıklamada, "Her zaman yüce gönüllü, fedakar ve vatansever bir büyüğümüz olarak hatırlayacağımız Döndü teyzemize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Mehmetçik seni her zaman saygı, sevgi ve hürmetle yad edecek." ifadesi kullanıldı.

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