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Birinci Meclis sabaha kadar ziyarete açık olacak

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 100 yıl önce cumhuriyetin ilan edildiği, bugün Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak hizmet veren Birinci TBMM binasını akşam saatlerinde de binlerce kişi ziyaret etti.

AA29 Ekim 2023 Pazar 23:59 - Güncelleme:
Birinci Meclis sabaha kadar ziyarete açık olacak
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Birinci Meclis, 29 Ekim 1923'te İsmet İnönü'nü başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı unvanıyla kürsüye çıkan Atatürk, burada "Yaşasın Cumhuriyet" sesleri ve alkışlar eşliğinde Cumhuriyeti ilan etti.

Bugün, Kurtuluş Savaşı yılları ve cumhuriyetin ilanına ilişkin eserlerin sergilendiği Kurtuluş Savaşı Müzesi ismiyle hizmet veren Birinci Meclis, her yıl özellikle Cumhuriyet Bayramı'nda çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Meclise, bugün sabah saatlerinden itibaren Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi akın etti.

Ellerinde Türk bayrakları ve kırmızı-beyaz kıyafetleriyle Meclise gelen halk ve çocuklar Atatürk'ün cumhuriyeti ilan ettiği kürsünün önünde fotoğraf çektirdi.

Akşam saatlerinde de yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Birinci Meclis sabaha kadar açık kalacak.

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