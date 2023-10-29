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Birinci Meclis'i ziyaret eden Bakan Tekin: Çocuklarımızın Cumhuriyet'e sahip çıkmaları çok önemli

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Çocuklarımızın Cumhuriyet felsefesine, Cumhuriyet ruhuna, bağımsızlığa sahip çıkmaları, gelecek kuşaklara bunları aksettirmeleri çok önemli.' dedi.

AA29 Ekim 2023 Pazar 11:47 - Güncelleme:
Birinci Meclis'i ziyaret eden Bakan Tekin: Çocuklarımızın Cumhuriyet'e sahip çıkmaları çok önemli
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Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'e ziyarette bulunan Bakan Tekin ve beraberindeki öğrenciler, Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezdi. Ziyarette, Kurtuluş Savaşı Müze Sorumlusu Fatma Hicret Un, öğrencilere müze hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Bakan Tekin, bu yılki 29 Ekim'in hem bir bayram hem de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü olması dolayısıyla ayrı bir öneminin bulunduğunu, bu günün en anlamlı etkinliklerinden biri olarak ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle tüm önemli kararların alındığı Birinci Meclis'i ziyaret ettiklerini söyledi.

Çocukların okullarda teorik olarak öğrendikleri Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet'in ilanı gibi konuları, Birinci Meclis'te de öğrendiklerini ve çok ilgi duyduklarını aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak hem öğretimle ilgileniyoruz hem de bir taraftan eğitim bizim asıl işlevimiz. Dolayısıyla çocuklarımızın Cumhuriyet felsefesine, Cumhuriyet ruhuna, bağımsızlığa sahip çıkmaları, gelecek kuşaklara bunları aksettirmeleri bizim için çok önemli. Bizler Cumhuriyet Bayramı'nı bu misyonla değerlendirmeye çaba sarf ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet'in ilanı, sadece bir hükümet sistemi değişikliği değil, Cumhuriyet'in ilanı, aynı zamanda bu coğrafyada, bu coğrafyanın üzerinde müstevli emelleri olan emperyal güçlerin hepsinin yenilgisinin tescil edildiği bir gün. Bizler 29 Ekim'i böyle algılıyoruz. Bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığının tescillendiği gün. Bu açıdan kendi geleneğimiz açısından bir bayram, bayramın da çok ötesinde korunması gereken bir değer, çocuklarımıza da bizler gibi ataları gibi bu ülkeye, bağımsızlığımıza, devletimize, milletimize sahip çıkmaları için öğretmeye çalışıyoruz."

Bakan Tekin, milletin, çocukların, öğretmenlerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı ve "Nice yüzyıllara. Önümüzdeki yüzyılların, Türkiye'nin bütün dünyadaki zulümlere karşı dünyadaki emperyal otoritelere karşı tek başına mücadele ettiği ve başarılı olduğu bir Türkiye Yüzyılı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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