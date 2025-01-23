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Güncel

Birini bıçaklayıp kaçarken kaza yaptılar: 1 ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde birini bıçakladıktan sonra kaçarken duvara çarpan zanlının otomobilinde bulunan kişi öldü.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 06:54 - Güncelleme:
Birini bıçaklayıp kaçarken kaza yaptılar: 1 ölü
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Serhat K. ile Murat M, Kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir kafede bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından Murat M, Serhat K'yi bıçaklayıp, 16 NLM 32 plakalı otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Serhat K, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

Kaçan zanlı Murat M, otomobille Bursa Caddesi'nde ilerlerken yol kenarındaki soğuk hava deposunun duvarına çarptı.

Kazada sürücü hafif, araçta bulunan Serhat A. (21) ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Serhat A. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Murat M. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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