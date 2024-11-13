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  • Birini koparmanın cezası 387 bin lira! Yüzlercesini iş makinasıyla ezdiler
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Birini koparmanın cezası 387 bin lira! Yüzlercesini iş makinasıyla ezdiler

Samsun'un Tekkeköy ilçesinin sahil kesiminde bulunan ve birini koparana 387 bin 141 lira para cezası verilen kum zambaklarına (pancratium maritimum) iş makinesiyle zarar verildiği ortaya çıktı.

AA13 Kasım 2024 Çarşamba 13:57 - Güncelleme:
Birini koparmanın cezası 387 bin lira! Yüzlercesini iş makinasıyla ezdiler
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen, "Tekkeköy Çiftlik Mahallesi Costal sahilinden kamyonlarla deniz kumu alınıyor, endemik bitkilere zarar veriliyor" ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ile Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi Karadeniz Sokak'taki kumsalda jandarma ve polis ekipleriyle inceleme yapan Tarım Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, alandaki izleri incelediğinde paletli iş makinesiyle bölgeden kum alındığını, bu sırada koruma altında bulunan zambaklara zarar verildiğini belirledi.

Şüpheli ya da şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

Sıcak iklimi seven, dünyada nadir rastlandığı için Dünya Doğayı Koruma Birliğince koruma altına alınan kum zambakları, Alaçam ve Tekkeköy sahillerinde belli noktalarda doğal şekilde yetişiyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambağını koparana Çevre Kanunu kapsamında 387 bin 141 lira para cezası uygulanıyor.

Önceki yıllarda zambakların yetiştiği bölgelerde ateş yakılmaması, araçla veya evcil hayvanlarla girilmemesi yönünde uyarı tabelaları konulmuş, bu sayede zambakların doğal alanlarında çoğalması sağlanmıştı.

  • kum zambakları
  • sahil kesimi
  • Tekkeköy ilçesi

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