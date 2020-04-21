Birleşik Krallık yarışı kaybetti

21 Nisan 2020 Salı 11:35 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 11:35

ABD, General Dynamics F-16 Fighting Falcon’un başarısının ardından gelişmiş aviyoniklere, daha büyük kanat alanına ve öncülünden güçlü bir motora sahip F-16 Agile Falcon varyantını üretmişti. Beklenen satış başarısına ulaşamayan platform, o dönem benzer platform arayışındaki Japonya’nın seçimi oldu. Tokyo, Agile Falcon'da ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklik yaparak F-2’yi geliştirdi. F-2’nin yerini alması için yerli savaş uçağı üretmek isteyen Tokyo, yeni tasarımda çalışmak üzere partner ülke arayışında sonuca ulaştı. Japon medyasına göre, ABD havacılık firmalarıyla birlikte çalışma grubu oluşturuldu.



Tokyo, ABD ve Birleşik Krallık arasında gidip geliyordu. Tempest olarak adlandırılan yeni nesil avcı uçağını geliştirme aşamasında olan Londra’nın programda "liderliğe sahip olmak istediği ve Japonya'nın Tempest programındaki diğer ülkelerle ortak üretime katılmak istemediği" için tercih edilmediği belirtiliyor.

ABD ve Japonya, F-2’nin geliştirilmesi için birlikte çalıştı ancak ABD, tasarımdaki kilit detayları Japonya ile paylaşmadı. Tasarımda özgürlük ve yerlilik şartını koyan Tokyo ile ABD’nin gizlilik sistemi çakışıyor.