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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın yapılacak Gazze gündemli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

28 Kasım 2023 Salı 18:10 - Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın yapılacak Gazze gündemli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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