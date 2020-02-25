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BM'den Libya açıklaması: İlk tur yarın başlayacak

Birleşmiş Milletler, Libya siyasi görüşmeleri ilk turunun yarın Cenevre'de başlamasının planlandığını duyurdu.

25 Şubat 2020 Salı20:11 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 20:35

 Birleşmiş Milletler (BM), Libya siyasi görüşmeleri ilk turunun yarın Cenevre'de başlamasının planlandığını duyurdu.

BM nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya Parlamentosu'nun dün Cenevre'de darbeci Halife Hafter tarafıyla yapılan siyasi görüşmelere katılmayacağını bildirmesinin ardından, BM bugün yeni bir açıklamada bulundu.

Açıklamada, Libya siyasi görüşmeleri ilk turunun yarın İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde başlamasının planlandığı belirtildi.

Libya konulu siyasi görüşmelerin BM himayesinde ve BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin ev sahipliğinde gerçekleşeceği aktarılan açıklamada, görüşmeleri takip etmek isteyen uluslararası gazeteciler için akreditasyon sürecinin de başladığı kaydedildi.

BM nezdinde meşruiyete sahip UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cenevre görüşmelerini "uzun ve devam eden bir süreç" şeklinde değerlendirmişti.

UMH'ye bağlı Libya Parlamentosu Başkanı Hammude Ahmed es-Seyyale ise dün düzenlediği basın toplantısında, "Parlamento, askeri operasyonların durdurulması ve yerinden edilenler ile mültecilerin evlerine dönüşü gibi askeri ve insani süreçlerde ilerleme sağlanıncaya kadar Cenevre'deki siyasi diyaloğa katılımını askıya almayı kararlaştırdı." ifadelerini kullanmıştı.

BM'den dün yapılan açıklamada ise Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre'de düzenlenen 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının ikinci turunun pazar günü sona erdiği kaydedilmişti.

Libya'daki iç savaşa yönelik BM nezdinde "askeri, ekonomik ve siyasi" olmak üzere 3 ayrı görüşme masası kurulmuştu.

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