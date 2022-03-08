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Birleşmiş Milletler: Ukrayna'dan ayrılan mülteci sayısı 2 milyona ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 2 milyona ulaştığını duyurdu. BM verilerine göre, Ukraynalı mültecilerin yarısından fazlası Polonya'ya geçti. Polonya'yı sırasıyla Macaristan, Slovakya, Moldova, Romanya, Rusya, Belarus ve diğer Avrupa ülkeleri takip ediyor.

AA8 Mart 2022 Salı 13:27 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 13:27
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Twitter'dan yaptığı açıklamada Grandi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 24 Şubat'tan bu yana yerinden edilen sivillere ilişkin bilgi verdi.

Grandi, "Bugün Ukrayna'dan çıkış yapan mülteci sayısı iki milyona ulaşıyor. İki milyon." ifadesini kullandı.

BM verilerine göre, Ukraynalı mültecilerin yarısından fazlası Polonya'ya geçti. Polonya'yı sırasıyla Macaristan, Slovakya, Moldova, Romanya, Rusya, Belarus ve diğer Avrupa ülkeleri takip ediyor.

BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.

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