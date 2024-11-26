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Birlikte gittikleri avda yanlışlıkla arkadaşını vurdu: 1 ölü

Konya'nın Akşehir ilçesinde, birlikte ava gittiği arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmaların hedef olan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

IHA26 Kasım 2024 Salı 18:28 - Güncelleme:
Birlikte gittikleri avda yanlışlıkla arkadaşını vurdu: 1 ölü
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Edinilen bilgiye göre, A.B. ile Emre Coşkun (30) Çamlı Mahallesi'nde avlanmaya başladı. Av sırasında iddiaya göre yanlışlıkla arkadaşı A.B. tarafından ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların karnına isabet ettiği Emre Coşkun ağır yaralandı.

JANDARMA TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Emre Coşkun, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Coşkun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra A.B. jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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