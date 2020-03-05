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Bisikletle yollara düştü, 57 ülke gezdi

Çek Cumhuriyeti'nden başlayıp 4 bin kilometre bisiklet tutkunu yazar Tadias Sima Bilecik'e ulaşırken, Türkiye ise gezdiği 57'nci ülke oldu.

IHA05 Mart 2020 Perşembe 10:20 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 10:20

Bisiklet tutkunu yazar Tadeas Sima, memleketi Çek Cumhuriyeti’nden yola çıkarak 4 bin kilometre pedal çevirmesinin ardından Bilecik’e ulaştı. Bilecik’te Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz tarafından karşılanan Sima’ya kentin turistlik mekanları gezdirildi. Bugüne kadar Bilecik’te 28 ülkeden bisikletli yüzlerce yabancı misafir ağırladıklarını anlatan Yavuz, "Bu dünya turuna çıktığı ikinci turu ve bu turunda şu ana kadar 4 bin kilometre yapmış. İlk önce Çek Cumhuriyeti’nden Umman’a geçiyor, İsrail, Kıbrıs, Türkiye buradan Balkan ülkeleri, Avrupa ülkelerine devam edecek. Tadias Sima, Bilecik’e gelen bisikletliler arasında ilk Çek Cumhuriyeti’nden misafirimiz" diye konuştu.

"Günlük 70-80 kilometre yol yapıyor"

Tadias Sima’nın günlük ortalama 70-80 kilometre yol yaptığını anlatan Yavuz, "Turun amacı bir projesi varmış ve bunun bir farkındalık projesi olduğunu söyledi. Kendisi 27 yaşında dünyayı tanımaya çalışıyor. Toplamda 57 ülkeye gitmiş dünyayı geziyor. Kendisinin mesleği yazar, kitap yazarı. Bugün de Bursa’nın İznik ilçesine geçecek buradan. Ben kendisine Bilecik’i tanıttım tarihi ve doğal güzelliklerini anlattım" dedi.

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