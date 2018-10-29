Bismil Fen Lisesi'nde spor salonu olmadığını öğrenen İçişleri Bakanı Soylu okula spor salonu yapılması talimatını verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'dan gelen bir grup lise öğrencisini makamında kabul etti.

Soylu, Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki Bismil Fen Lisesi'nden 40 öğrenciyi makamında ağırladı.

Öğrencilerle tek tek tokalaşan Soylu, bir süre sohbet etti. Onlara ihtiyaçları olup olmadığını soran Süleyman Soylu, okulda spor salonu bulunmadığını öğrendi.

Soylu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu arayarak, okula spor salonu yapılması talimatını verdi.

Vali Güzeloğlu da Soylu'ya konuyla ilgili gerekli çalışmaları yapacaklarını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İnşallah güzel bir spor salomuz olur. Öğretmen meselesiyle ilgili de Milli Eğitim Bakanımız ile görüşeceğim." dedi.

Kabulün ardından Soylu, öğrencilerle Bakanlığın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.