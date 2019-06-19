Bisse bu Babalar Günü'nde 'Bissenlegüçlüyüz' ve 'BisseninYanındayız' dedi! Bisse, bu yıl Babalar Gününde birbirinden güzel iki reklam filmi ile yayına girdi. Filmlerin sloganları BissenleGüçlüyüz ve BisseninYanındayız oldu.