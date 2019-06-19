Bisse bu Babalar Günü'nde 'Bissenlegüçlüyüz' ve 'BisseninYanındayız' dedi!
Bisse, bu yıl Babalar Gününde birbirinden güzel iki reklam filmi ile yayına girdi. Filmlerin sloganları BissenleGüçlüyüz ve BisseninYanındayız oldu.
#BissenleGüçlüyüz mesajıyla yayınlanan reklam filmi mağaza çalışanlarının aileleriyle birlikte yapıldı. Bisse bu kampanyadasında çalışanlarına verdiği değeri öne çıkartarak çalışanlarına güzel bir sürpriz yapmış oldu.
#BisseninYanındayız sloganıyla yayınlanan reklam filminde ise markadan bağımsız atılan babalarına hediye almak isteyen 43 gencin sesine kulak verildi. 43 babanın sevincine ortak olundu. 3 nesildir her babalar gününde biz senin yanındayız mesajı vurguladı.
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