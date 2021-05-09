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Bitcoin üretmeye yarayan 5 milyon TL'lik kaçak cihaz ele geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki depoya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan, bitcoin üretmeye yarayan 501 cihaz ele geçirildi.

DHA09 Mayıs 2021 Pazar 13:21 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 13:23
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İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesindeki apartmanın altındaki depoda gümrük kaçağı teknolojik cihaz olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan ve Bitcoin üretmeye yarayan 501 cihaz ele geçirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, cihazların ülkeye İstanbul'dan sokulduğu, orada bazı kişiler tarafından kullanıldıktan sonra İzmir'e getirildiği tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 4 kişi hakkında işlem başlatırken, cihazların Tasfiye İşleri Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

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