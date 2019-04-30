Bitkiler 'Sıfır Atık'la korunuyor

İlk kez Türkçe olacak her bir bitkinin bilimsel olarak resmedildiği 30 ciltlik projenin şu ana kadar ilk iki cildinin yayınlandığı ve 15 cilt için de çalışmanın sürdüğü bildirildi. Ayrıca, botanik bahçede devam eden eğitim çalışmaları, bilimsel araştırmalar ve sürdürülebilir sıfır atık uygulamaları hakkında uzmanların sunum yaptığı programda Erdoğan, yaklaşık 8 bin 500 bitkinin bulunduğu kurutulmuş bitki müzesi Herbaryumu ve kütüphaneyi de ziyaret etti. Botanik Bahçesi’nin, bitki florasının çocuklara tanıtımının çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, bahçede yapılan eğitim çalışmalarının daha çok okula duyurulmasının gerekliliğine dikkat çekti. Sıfır Atık uygulamaları kapsamında bahçede tek kullanımlık plastik pet şişe, bardak, tabak, çatal kullanımı yapılmazken, kompost gübre üretimi sayesinde bahçenin 4 yıldır kendi gübre ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca yağmur suyu depolama alanları ve güneş enerjisi panelleriyle de bahçe sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanıyor.