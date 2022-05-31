Bitlis merkezli 6 ilde PKK/KCK operasyonunda 12 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçunu işleyenlere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 31 Mayıs'ta Bitlis merkezli Aydın, Siirt, Muğla, Diyarbakır ve Muş'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yeri aramalarda 13 akıllı cep telefonu, 2 tuşlu cep telefonu, 17 sim kartı, 4 hafıza kartı, 58 DVD Cd, 4 kaset, ve 14 fotoğraf makinası film rulosu ele geçirildi.

Malzemeler, cumhuriyet savcılarının talimatıyla muhafaza altına alındı.

Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.