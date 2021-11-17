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Bitlis merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

Bitlis merkezli 5 ilde, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

AA17 Kasım 2021 Çarşamba 17:13 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 17:13
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 29 şüphelinin yakalanması amacıyla dün operasyon düzenlendiği bildirildi.

Bitlis merkezli Batman, Siirt, Muş ve Van'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 şüphelinin gözaltına alındığı, 9 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eş zamanlı olarak 255 personel ve 54 unsurun katılımıyla operasyon icra edilmiştir. 29 şüphelinin 20'si gözaltına alınmış olup 9 şüphelinin yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Operasyon kapsamında suç ve suç unsuru malzemelerin tespiti amacıyla, haklarında soruşturma yapılan şüpheli şahıslar, bunlara ait ev, iş yeri ve eklentileri ile araçlarında aramalar yapılmış, 2 ruhsatsız tabanca ve 5 gram kubar esrar ele geçirilmiştir. Planlı faaliyet kapsamında 8 ara yakalamada 24 şüpheli organizatöre işlem yapılmış, yakalamalarda ayrıca 304 düzensiz göçmen yakalanmıştır."

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

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