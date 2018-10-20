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Bitlis Valiliği, 3 zanlının yakalandığını bildirdi

Bitlis Valiliği, iki köy halkı arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralandığı olayla ilgili 3 zanlının yakalandığını açıkladı.

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Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "19.10.2018 günü saat 10.30 sıralarında 10 yıldır köy baltalığı nedeniyle mahkemelik olan birbirlerine komşu Aşağıkaraboy ile Çatalsöğüt köyü sakinleri arasında ilimiz Kazım Dirik Caddesi Eski hal önünde ateşli silahla öldürme, kesici alet ve künt cisimle yaralama olayı meydana gelmiş. Olay ile ilgili olarak görevlilerimiz derhal olay yerine geçerek olaya müdahale etmiş, yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilmiş ve olay yeri koruma altına alınmıştır. Olayda bir şahıs hayatını kaybetmiş, 6 şüpheli vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Aynı olay ile ilgili olarak 19.10.2018 günü saat 19.30 sıralarında il merkezimizde bulunan TOKİ konutlarında M.İ. isimli şahıs, ikametinin kapısında kimliği meçhul 3 şüpheli tarafından tabanca ile vurulması üzerine; özel harekat görevlilerimizce taktik araç termal kameraları ve drone kullanılarak derhal operasyon başlatılmış, operasyon neticesinde olayı gerçekleştiren E.S., C.İ. ve M.İ. isimli 3 şüpheli kırsal alanda kaçarlarken yakalanmıştır. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 3 adet tabanca, bu silahlara ait 4 adet şarjör ve 130 fişek ile 3 adet bıçak ele geçirilmiştir. İki olay ile ilgili olarak 9 şüpheli gözaltına alınmış ve 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir” denildi.

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