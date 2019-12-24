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Bitlis'te 10 odalı PKK sığınağı bulundu

BİTLİS'te geçen hafta başlatılan 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunda, 5 girişi ve 9 havalandırması bulunan 10 odalı sığınak bulundu. Sığınakta PKK'lılara ait gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

DHA24.12.2019  15:41 - Güncelleme: 24.12.2019  15:41
Van Jandarma Kolordu Komutanlığı tarafından yürütülen, jandarma özel harekat, polis özel harekat, komando ve güvenlik korucularından oluşan 3 bin 480 personelin katıldığı operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruluyor.
 
Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında 10 odalı sığınak bulundu. Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Operasyon kapsamında,  23.12.2019 günü icra edilen faaliyette, 1 sığınak (5 girişli, 10 odalı, 9 havalandırma deliği olan) içerisinde 300 kg çeşitli gıda maddeleri, 2 adet M16 silah şarjörü, 150  büyük pil, 1 akü, 4 ışıldak, 40 kg deterjan, 1 pense, 5 battaniye, 1 kürek, 1kazma, 2 balta, 1 testere, 1 makas, metre, çekiç, elektrikli ısıtıcı, 12 çift ayakkabı, 1 litre silah yağı, 4 şampuan, 4 çakmak gazı, 300 metrekare branda, ele geçirilmiştir."
 
Açıklamada, malzemelerden delil niteliği taşıyanlara el konulduğu, diğerlerinin ise yerinde imha edildiği ifade edildi. Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü de kaydedildi.

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