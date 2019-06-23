Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
Bitlis'te İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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