31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bitlis'te İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

''Teşekkür ederim, ne ısmarlıyayım?''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Siyonizm çökene dek Filistinlilerin mücadelelesi sürecek"

'Siyonizm çökene dek Filistinlilerin mücadelelesi sürecek'

"İran'ın en iyi arkadaşı olurum"

'İran'ın en iyi arkadaşı olurum'

Enis Fosforoğlu yaşamını yitirdi

Enis Fosforoğlu yaşamını yitirdi

"Tanker saldırılarının arkasında Suudi Arabistan var"

'Tanker saldırılarının arkasında Suudi Arabistan var'

ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' açıklandı

ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' açıklandı

Tunceli-Merkez kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli-Merkez kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Seçim yasakları başladı

Seçim yasakları başladı

Bu acının tarifi yok

Bu acının tarifi yok
 

POPÜLER HABERLER

'Ben öğretilmiş bir adam değilim.'

'Ben öğretilmiş bir adam değilim.'

Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında...

Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında...

Teröristlerin korkulu rüyası: JÖAK göreve hazır!

Teröristlerin korkulu rüyası: JÖAK göreve hazır!

Eski halı ve kilimlerle kendi 'halı saha'larını yaptılar

Eski halı ve kilimlerle kendi 'halı saha'larını yaptılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA