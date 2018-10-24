Bitlis'te 521 gram eroin ele geçirildi
Bitlis'te şüphe üzerine durdurulan araçta 521 gram eroin ele geçirildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta, 521 gram eroin ele geçirildiği belirtildi.
"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 2 kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, suç ve suçlulara karşı mücadelenin karalılıkla devam edileceği vurgulandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.