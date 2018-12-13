Bitlis'te 78 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği görevlilerince şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Narkotik dedektör köpeği Saldıray'ın yoğun tepkiler vermesi üzerine araçta yapılan aramada, 78 kilo 200 gram eroin ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan H.K. ve A.S. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınmıştır."