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Bitlis'te 78 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araçta 78 kilo 200 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği görevlilerince şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Narkotik dedektör köpeği Saldıray'ın yoğun tepkiler vermesi üzerine araçta yapılan aramada, 78 kilo 200 gram eroin ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan H.K. ve A.S. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınmıştır."

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