Bitlis´te 80 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle 80 köy yolu ulaşıma kapandı
- DHA
Bitlis ve çevresinde etkili olan yağmur, dün gece yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı ile birlikte kent beyaz örtüye büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi bulurken 80 köy yolu da ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.
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