Bitlis'te bir evde tüfek ve mühimmat ele geçirildi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait mühimmat ele geçirildi.
- DHA
Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.A.'nın evinde silah olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 1 kalaşnikof tüfek ile bu silaha ait 2 şarjör ve 45 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
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