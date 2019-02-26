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Bitlis'te bir evde tüfek ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait mühimmat ele geçirildi.

  • DHA
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Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.A.'nın evinde silah olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 1 kalaşnikof tüfek ile bu silaha ait 2 şarjör ve 45 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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