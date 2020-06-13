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Güncel

Bitlis'te, PKK terör örgütüne ait el yapımı patlayıcı imha edildi

Bitlis merkez kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda ele geçirilen 2 kilogram ağırlığında amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, basma tip ateşleme anahtarlı el yapımı patlayıcı imha edildi.

IHA13 Haziran 2020 Cumartesi 15:30 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 15:30
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Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Bitlis merkez Beşkaynak köyü kırsalında faaliyet gösteren BTÖ mensuplarına ait, araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alınmıştır. 13 Haziran 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla “Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Eyup Fidan 2020-36” operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; 13 Haziran 2020 günü eski bir mevziiye toprağa gömülü vaziyette 1 adet EYP, 2 kilogram ağırlığında amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, basma tip ateşleme anahtarlı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı madde Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasına müteakip yerinde imha edilmiştir” denildi.

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