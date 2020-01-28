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Güncel

Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemeleri bulundu.

AA28.01.2020  13:22 - Güncelleme: 28.01.2020  13:22

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla operasyon düzenlendi.

"Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce 2020-05" adı verilen operasyonda, toprağa gömülü 20 metre su hortumu, bir çift ayakkabı, boş bidon, 2 diş macunu, tıraş köpüğü, şampuan, deterjan kutusu ve pantolon ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el konuldu, diğer malzemeler imha edildi.

İki yıldır çektiği şiddetli baş ağrısından 6 saatlik operasyonla kurtuldu

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