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Güncel

Bitlis'te PKK'nın mekanik fünye ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

BİTLİS kırsalında jandarma tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait mekanik fünye ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

DHA16 Nisan 2020 Perşembe 17:20 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 17:20
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek' için 'Şehit J.Uzm.Onb. Halim Naneci 2020-06' ve 'Şehit J.Asb.Çvş. Volkan Yanık 2020-09' adları verilen 2 operasyonları düzenledi. Düzenlenen 2 operasyonda, toprağa gömülü 90 mekanik fünye, 2 elektrikli fünye, 5 ateşleme anahtarı, 1 mühimmat parçası, 2 pil bloğu, 2 kamera, 2 mini kamera, 2 mikro sd kart, 90 kibrit eczası, 2 çift mekap ayakkabı, 1 fırın, 5 kilo et kavurma, 5 kilo peynir, 4 çift spor ayakkabı, 1 çanta bonesi, 6 kilo deterjan, 1 şampuan, 2 kova ve 1 tencere ile tespit edilen sığınakta 3 leşker kıyafeti, 1 palaska, 2 kazma, 1 kürek, 1 balta, 1 testere ve 2 çuval ele geçirildi.

Malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla el konulurken, diğerleri imha edildi.

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