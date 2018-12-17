Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bitlis'te, terör örgütü PKK'ya ait 3 sığınak bulundu

Bitlis'in Tatvan ve Mutki ilçeleri kırsalında jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla 4 bölgede düzenlenen operasyonlarda; terör örgütü PKK'ya ait 3 sığınak, 1 depo, 2 avcı çukuru ve 5 gözetleme mevzisi belirlendi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sığınaklarda; basma düzenekli el yapımı patlayıcı, EYP düzeneği, tüp, örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
 
Tatvan ve Mutki ilçeleri kırsalındaki 4 bölgede, 14- 16 Aralık günlerinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik korucularının katıldığı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde; terör örgütü PKK'ya ait 3 sığınak, 1 depo , 2 avcı boyu çukuru ve 5 gözetleme mevzisi tespit edildi. Sığınak ve depoda; 1 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 1 EYP düzeneği, 1 büyük tüp, sığınak yapımında kullanılan branda, örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sözün Bittiği Yer

Sözün Bittiği Yer

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

İşte en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

İşte en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

Beşiktaş - Trabzonspor maçından kareler

Beşiktaş - Trabzonspor maçından kareler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA