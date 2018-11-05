Bitlis'te silah ve uyuşturucu operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince dün farklı saatlerde durdurulan iki yolcu otobüsünde seyahat eden, biri yabancı uyruklu, iki şüphelinin üst aramasında, 1 kilo 327 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca il merkezinde durdurulan bir otomobilde de tabanca ve bu silaha ait 2 şarjör ile 21 fişek bulundu.

İki ayrı olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.