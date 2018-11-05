Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bitlis'te silah ve uyuşturucu operasyonu

Bitlis'te 1 kilo 327 gram metamfetamin, tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince dün farklı saatlerde durdurulan iki yolcu otobüsünde seyahat eden, biri yabancı uyruklu, iki şüphelinin üst aramasında, 1 kilo 327 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca il merkezinde durdurulan bir otomobilde de tabanca ve bu silaha ait 2 şarjör ile 21 fişek bulundu.

İki ayrı olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Teknik sorun yaşanan yolcu gemisi halatla çekilerek iskeleye yanaştırıldı

Teknik sorun yaşanan yolcu gemisi halatla çekilerek iskeleye yanaştırıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA