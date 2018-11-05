Bitlis'te silah ve uyuşturucu operasyonu
Bitlis'te 1 kilo 327 gram metamfetamin, tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince dün farklı saatlerde durdurulan iki yolcu otobüsünde seyahat eden, biri yabancı uyruklu, iki şüphelinin üst aramasında, 1 kilo 327 gram metamfetamin ele geçirildi.
Ayrıca il merkezinde durdurulan bir otomobilde de tabanca ve bu silaha ait 2 şarjör ile 21 fişek bulundu.
İki ayrı olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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