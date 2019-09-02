29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8177
  • 6,3822
  • 283.623
  • 97841.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bazı köy ve mezralarda ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan ilçesine bağlı 7 köy ve bağlı mezralarında ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.
 
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Tatvan ilçesi mülki sınırlarındaki Dönertaş, Kısıklı, Boblesür, Kepenek, Sallıca, Suboyu ve Dirlik köy ve mezraları bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 11.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

Müthiş gelişme! İşte Akıncı´nın motorlarının ilk çalışma anı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakanlık duyurdu: Bitlis'te PKK'ya ağır darbe

Bakanlık duyurdu: Bitlis'te PKK'ya ağır darbe

ABD uçakları, Rusya'yı gözetleyecek

ABD uçakları, Rusya'yı gözetleyecek

Türkiye'de deprem tehlike durumu değişti: e-devlet'ten incelenebiliyor

Türkiye'de deprem tehlike durumu değişti: e-devlet'ten incelenebiliyor

Bakan Selçuk, 1 milyon öğretmene seslendi

Bakan Selçuk, 1 milyon öğretmene seslendi

İsrail ordusu 'Ölü ve yaralımız yok' dedi ama... Görüntüler ortaya çıktı

İsrail ordusu 'Ölü ve yaralımız yok' dedi ama... Görüntüler ortaya çıktı

Yargıtay Başkanı’ndan Avrupa’ya sert tepki: Değersiz bir kağıt parçası

Yargıtay Başkanı’ndan Avrupa’ya sert tepki: Değersiz bir kağıt parçası

Böylesi görülmedi! Maymun, yavru kediyi rehin aldı

Böylesi görülmedi! Maymun, yavru kediyi rehin aldı

Kaçkar Dağları'nın eteklerinde: Turistler akın ediyor

Kaçkar Dağları'nın eteklerinde: Turistler akın ediyor
 

POPÜLER HABERLER

Müthiş gelişme! İşte Akıncı´nın motorlarının ilk çalışma anı

Müthiş gelişme! İşte Akıncı´nın motorlarının ilk çalışma anı

İkinci el otomobil almanın püf noktaları

İkinci el otomobil almanın püf noktaları

Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Ve hepsi söküldü

Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Ve hepsi söküldü

Meghan Markle oyunculuğa geri mi dönüyor?

Meghan Markle oyunculuğa geri mi dönüyor?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA