Bitlis'te şüpheli araçta 521 gram eroin ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, araçta 521 gram eroin ele geçirilirken, 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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