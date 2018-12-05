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Bitlis'te terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis’in Hizan ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda silah, çeşitli cins ve miktarda mühimmat ile el yapımı patlayıcı madde ele geçirildi.

  • İHA
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Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Hizan ilçesi Yolbilen ve Yaylacık köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla 2 Aralık 2018 tarihinden itibaren Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon kapsamında icra edilen arama faaliyetinde 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 10 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet 7/65 mm çapında tabanca ve şarjörü, çeşitli cins ve miktarda mühimmat, el yapımı patlayıcı madde düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanmış ateşleme sistemi ve kablo, 1 adet flaş bellek ile muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiş olup, delil niteliği taşıyan malzemeler yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güveni sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

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