İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,592
  • EURO
    7,0588
  • ALTIN
    316.702
  • BIST100
    83060.8
Güncel

Bitlis'te terör operasyonu: İmha edildi

Bitlis'te terör örgütü PKK mensuplarınca köy yoluna tuzaklanan 60 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi.

AA23 Mart 2020 Pazartesi 11:26 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 11:26
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, il merkezi kırsalında PKK'lı teröristlerin araziye yaşam malzemesi ve patlayıcı gizlediği bilgisini olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Bunun üzerine, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 15 Mart'ta başlatılan "Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-05 Operasyonu"nun devam ettiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon kapsamında dün köy yoluna tuzaklanmış kullanılabilir durumda uzaktan kablo komutalı, teneke ve plastik bidon içinde amonyum nitratla güçlendirilmiş 60 kilogram 2 el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Patlayıcılar, gerekli incelemelerin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Çin'den Türkiye'ye 'alkışlı' destek

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık
'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık

'Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz' dedi açıkladı: Son kez uyardık

Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu
Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu

Darbeci Hafter ve BAE'ye şok: El konuldu

Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs test kiti' hamlesi
Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs test kiti' hamlesi

Başkan Erdoğan'dan 'koronavirüs test kiti' hamlesi

Trump duyurdu: Onları harekete geçirdik
Trump duyurdu: Onları harekete geçirdik

Trump duyurdu: Onları harekete geçirdik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.