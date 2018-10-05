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Bitlis'te terör operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Bitlis'te terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirtilerek gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • DHA
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Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri salı günü PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında Adilcevaz, Ahlat ve Hizan ilçeleri ile İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı olarak operasyon yaptı.  Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edilen M.K., E.Y.., B.Ç., A.G. ve B.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 
 

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