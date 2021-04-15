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Güncel

Bitlis'te terör örgütü PKK'nın inleri dağıtıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş el bombaları, kalaşnikof mühimmatı, yaşam ve mutfak malzemesi ele geçirildi.

AA15 Nisan 2021 Perşembe 20:11 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 20:11
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan'ın Kısıklı köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemeleri ve patlayıcı olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine, terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla operasyon başlatıldı.

"Eren-11 Şehit Jandarma Er Hüseyin Uslu 2021-24" adı verilen operasyonda, Kısıklı köyü kırsalında brandaya sarılı vaziyette toprağa gömülmüş 3 el bombası, 2 kalaşnikof şarjörü, 37 kalaşnikof fişeği, sinyal tarayıcı, palaska, 4 kütüklük, şemsiye, gömlek, 2 mat ve çok miktarda mutfak malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

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