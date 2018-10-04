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Bitlis'te terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı imha edildi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü halde bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, il merkezine bağlı Keklikdüzü köyü kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla 2 Ekim'den itibaren 10. Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında yürütülen arama faaliyetinde toprağa gömülü vaziyette el yapımı patlayıcı tespit edildiği aktarılan açıklamada, patlayıcının güvenlik güçlerince kontrollü şekilde imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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