Bitlis'te terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü malzeme ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis'in Mutki ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Şehit Jandarma Assubay Çavuş Mehmet Volkan-47' adı verilen operasyonda yapılan arazi arama-tarama çalışması sırasında toprağa gömülü 500 litrelik su tankı içerisinde el yapımı patlayıcı imal etmek için kullanılar malzemeler buldundu. Jandarma tarafından ele geçirilen 1 anahtar takımı, kumanda olarak kulanılan 1 el telsizi, 4 oto kumandası, 2 metre elektrik kablosu, 1 el feneri, 1 şarjör kütüklüğü ile çok miktarda yaşamsal gıda, sağlık ve kırtasiye malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edildi.