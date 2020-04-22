Bitlis'te terör örgütüne ait çok sayıda malzeme ele geçirildi

DHA 22 Nisan 2020 Çarşamba 18:55 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 18:55

Hizan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla 'Şehit J.Er Halil Sağlık 2020-07' operasyonu düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, toprağa gömülü 5 jelikan bidon içnide radyo, güneş paneli, 50 metre elektrik kablosu, telsiz anteni, 8 pil, harita, 31 kitap, dörtlü ocak, 2 tencere, 2 testere, kazma, 2 pense, 15 çakmak, 10 ampul, 5 takım erkek kıyafeti, 40 enjektör, 10 ağrı kesici hap, 5 tentürdiyot, 10 diş macunu, 183 kilo gıda maddesi ve 2 kuru maya ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile el konulurken, diğerleri imha edildi.