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Bitlis'te terör örgütüne darbe

Bitlis'in Hizan ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 2 sığınak ve toprağa gömülü bidonlarda ele geçirilen malzemeler imha edildi.

AA27 Mart 2020 Cuma 15:48 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 15:48
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Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, Hizan kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Bunun üzerine, PKK'lı teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce 2020-13" operasyonunun başlatıldığı bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Operasyon kapsamında 2 sığınak ve toprağa gömülü 4 jelikan içinde 8 dörtlü pil bloku, 100 kilogram bulgur, 100 kilogram un, 50 kilogram şeker, 25 kilogram makarna, 15 kilogram salça, 10 kilogram mercimek, 10 kilogram çay, 12 kilogram tuz, 4 tişört, 2 çift ayakkabı ve plastik boş bidon ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınaklar da kullanılamaz hale getirilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

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