İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2021 Pazartesi / 20 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8227
  • EURO
    10,3299
  • ALTIN
    496.899
  • BIST100
    1391.74
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bitlis'te teröristlere ait patlayıcılar ile 22 el bombası imha edildi
Güncel

Bitlis'te teröristlere ait patlayıcılar ile 22 el bombası imha edildi

Bitlis'in Mutki ilçesinde PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş patlayıcılar, 22 el bombası ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

AA27 Eylül 2021 Pazartesi 20:23 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 20:23
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mutki'nin Kapaklı köyü Küllüce Ana Barınma Alanı kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine, terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla operasyon başlatıldı.

"Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Doğan 2021-143" adı verilen operasyonda, Kapaklı köyü kırsalında kayalıkların dibinde toprağa gömülü bidonda 10 kilogram fabrikasyon patlayıcı, 3 kalıp C-4 patlayıcı, 2 kalıp TNT patlayıcı, 22 el bombası, 6 el bombası fünyesi ve sis kutusu ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler Mutki Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.