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Bitlis'te trafik kazası: 2 yaralı

Bitlis-Diyarbakır karayolunda TIR, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

DHA17 Eylül 2021 Cuma 22:03 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 22:03
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Kaza, saat 19.00 sıralarında Bitlis- Diyarbakır Karayolu'nun 35'inci kilometresindeki Cumhuriyet köyü yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır'dan Bitlis istikametine gelmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 CSZ 30 plakalı TIR, karşı yönden gelen 34 DME 376 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kısa süre trafiğe kapatılan karayolu yeniden ulaşıma açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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