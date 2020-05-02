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Bitlis'ten acı haber! 2 askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanlığı: Bitlis-Merkeze bağlı Sehi bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu

DHA02 Mayıs 2020 Cumartesi 22:08 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 22:18
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İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada; 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bitlis merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığı'nca devam eden 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu' kapsamında bugün bir grup teröristle temas sağlanmış, çıkan çatışmada; 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralanmıştır" denildi.

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifa dilekleri iletilerek, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

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