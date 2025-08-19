İSTANBUL 29°C / 21°C
  Bitmiş okul 2 senedir açılamıyor: DEM'li belediyede ruhsat krizi
Güncel

Bitmiş okul 2 senedir açılamıyor: DEM'li belediyede ruhsat krizi

Diyarbakır'da DEM'li Yenişehir Belediyesi'nin ruhsat vermediği okul 2 yıldır atıl bir şekilde bekliyor. Yeni eğitim-öğretim yılının açılmasına az bir süre kalmışken veliler, yetkililere seslenerek sürecin hızlandırılmasını talep etti.

19 Ağustos 2025 Salı 10:21
Bitmiş okul 2 senedir açılamıyor: DEM'li belediyede ruhsat krizi
ABONE OL

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir İlçesi Fabrika Mahallesi 818. Sokak'ta 2 yıl önce yapımına başlanan ilkokul, DEM Partili Yenişehir Belediyesi'nin ruhsat vermediği gerekçesiyle açılışı yapılmadığı öne sürüldü. Veliler, çocukların başka okullara gitmek zorunda kaldığını belirterek, yaz aylarında kavurucu sıcakta, kışın ise dondurucu soğukta servis imkânı olmadan büyük zorluk yaşandığını dile getirdi.

Yeni eğitim-öğretim döneminde okulun açılmasını isteyen veliler, gerekli işlemlerin tamamlandığını ancak ruhsat sorunu nedeniyle gecikme yaşandığını ifade etti. Veliler, yetkililere seslenerek sürecin hızlandırılmasını talep etti.

Velilerden Mücahit Çetin, çocuklarını kendi imkânlarıyla yaklaşık yarım saat yürüyerek başka bir semtteki okula gitmek zorunda kaldıklarını söyledi. Çetin, "Çocuklarımız yaz aylarında kavurucu sıcakta, kış aylarında ise dondurucu soğukta servis imkânı olmaksızın eğitimlerine devam etmek zorunda bırakılıyor. Bu nedenle okulun yeni eğitim ve öğretim döneminde açılmasını istiyoruz. Sayın Kaymakamımız Yunus Ataman ve ilçe muhtarımızdan Allah razı olsun, ellerinden geleni ardına koymadılar. Bir an önce bize yardımcı olmaya çalıştılar. Millî Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda her şey tamamlandı, hatta okul müdürü bile atandı. Şu an sadece ruhsat sıkıntısı yaşamaktayız. Bir an önce ruhsat sorununun çözülmesini ve okulun açılmasını istiyoruz" dedi.

Mahalle sakini Erdal Güneş ise, 2 yıldır yapımı biten okulun açılmasını istediklerini belirterek, "Yenişehir Belediyesinde ruhsatın yavaş ilerlemesinden dolayı bu döneme yetişmesini istiyoruz. Yetkililere sesleniyoruz lütfen bunu hızlandırın" ifadelerini kullandı.

